Laszlo Dioszegi, dezamăgit de prestația lui Sepsi din acest sezon: ”Nu am jucat nimic”

Sepsi a pierdut duelul contra echipei FCSB, scor 0-1, iar U Craiova 1948 a fost învinsă de Hermanndstadt, scor 0-1, în ultima etapă din sezonul regular al Ligii 1. Astfel, se va decide ultima echipă din play-off în urma meciului dintre Sepsi și U Craiova 1948.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a oferit mai multe declarații despre prestația slabă a jucătorilor săi din acest sezon.

”Într-adevăr, anul acesta nu prea am jucat nimic. Nu am de ce să mă feresc când ăsta este purul adevăr. La meciul cu CFR am jucat foarte bine în a doua repriză și mi-a dat ceva încredere.

Ieri, a fost din nou o primă repriză foarte slabă, iar în a doua repriză am mai încercat ceva, dar nu a fost un meci care să dovedim că trebuie să intrăm în play-off.

Acum vom vedea, vom juca cu U Craiova 1948, este de un alt calibru, nu este FCSB, dar acum vom vedea, am fost timorați și speriați, dar nu știu de ce. În prima repriză am dat un gol cadou, dar nu putem spune că FCSB a rupt gura târgului, deci nu putem spune că au dominat categoric.

Eu mă uit întotdeauna la echipa mea, iar anul acesta nu am jucat prea bine”, a spus Laszlo Dioszegi, conform sptfm.ro.