Laszlo Dioszegi, în culmea fericirii după o nouă calificare în finala Cupei: „Nu am fost inferiori la niciun meci!”

Sepsi OSK a făcut un meci memorabil în semifinala Cupei. Covăsnenii s-au impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la CFR Cluj.

Plin de bucurie după o nouă calificare în finala Cupei, patronul Laszlo Dioszegi a oferit o primă reacție. Iată ce a spus omul de afaceri.

„Nu am fost inferiori la niciun meci!”

„Dacă pierdeam astăzi puteam să zicem că a fost un sezon ratat. În play-off am pierdut toate meciurile la limită. Nu am fost inferiori la niciun meci. Dacă aveam puțină șansă și dăruirea pe care am avut-o astăzi puteam avea rezultate mult mai bune.

Suntem mulțumiți. Pe 24 mai o să fie o finală adevărată, va fi cupa pe masă. Nu am nicio dorință de adversară, dacă băieții vor juca serios ca astăzi, avem o șansă. Ambele echipe sunt bune, trebuie să luptăm din primul până în ultimul minut”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru Orange Sport.