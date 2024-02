Laszlo Dioszegi, mesaj pentru Bernd Storck: „Toată lumea e supărată”

După o serie de patru victorii, Sepsi nu traversează acum cel mai bun moment. Laszlo Dioszegi a anunțat că urmează să discute cu antrenorul Bernd Storck și să afle care este motivul acestei scăderi.

„Ștefănescu a lipsit foarte mult, dar nu stăm într-un jucător. Din minutul 70 trebuia să presăm mai mult. Din păcate, băieții n-au mai avut oxigen.

Nu știu, asta și pe mine m-a mirat. Am zis și eu că trebuiau mai devreme schimbările, în minutele 65-70. Nu am discutat cu el până acum, am stat la fabrica de pâine, dar o să mă duc la el și o să discutăm.

Este foarte bună relația, au fost patru victorii, acum sunt trei înfrângeri. E normal, toată lumea e supărată. Dar cred că rămâne relația foarte bună între el și băieți și între el și conducere”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Playsport.