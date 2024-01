Laszlo Dioszegi nu poate scăpa de fotbalistul prins beat la volan: „Preferă să nu joace jumătate de an decât să plece”

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a recunoscut că are probleme cu mijlocaşul Francisco Junior, prins la volan sub influenţa băuturilor alcoolice.

Francisco Junior acceptă să-i fie reziliat contractul cu Sepsi, doar dacă primește toți banii până în vară

Evenimentul s-a petrecut la jumătatea lunii octombrie, după care fotbalistul din Guineea-Bissau a fost exclus din lot. Dioszegi vrea să-i rezilieze contractul, dar mijlocașul refuză, dacă nu i se dau toți banii până în vară.

„Face antrenamentele separate, are un doctor lângă el, are un antrenor, pe Suciu Valentin, care are licenţa Pro.

Trebuie să stăm din nou de vorbă cu el. N-a vrut să plece, am zis că hai să stăm la masă şi să discutăm omeneşte şi să ne strângem mâna şi n-a vrut. Asta înseamnă că mai bine nu joacă fotbal jumătate de an decât să plece. Aşa gândesc fotbaliştii.

Săptămâna următoare stăm de vorbă cu el şi vedem ce decizii luăm. E clar că la echipă nu mai poate juca”, a declarat Laszlo Dioszegi.

„Noi îl dăm afară şi plătim şi până în vară?”, se revoltă Laszlo Dioszegi

Francisco Junior a venit la Sepsi în iulie 2022, de la Gaz Metan. În cele 36 de meciuri jucate a marcat un singur gol.

„Mai are contract până în vară. El doreşte toţi banii până în iunie. Sigur nu prinde un contract pe bani mai mulţi, doar să prindă unul. Niciodată n-am spus nimic despre jucătorul respectiv, dar nu este o gândire sănătoasă de fotbalist.

Are o vârstă care-i permite să mai joace câţiva ani, chiar şi în liga a doua. N-o să fie un fotbalist curtat, că toată luema se uită la jucătorul respectiv cât a jucat în ultimul an.

Fair-play ar fi să discutăm faţă în faţă şi să ajungem la o înţelegere. Eu nu spun că nu trebuie să plătim un salariu, două, trei în plus, dar e imposibil să-l plătim până în vară. Noi îl dăm afară şi plătim şi până în vară? Ar avea cale liberă să joace unde vrea.

Când e vorba despre disciplină şi toată lumea ştie ce a făcut… Trebuie să dăm un exemplu pentru toţi jucătorii. Dacă eşti profesionist, ocupă-te de fotbal”, a adăugat Dioszegi, potrivit Orange Sport.