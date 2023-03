Laszlo Dioszegi radiază de bucurie după victoria cu FCU Craiova: „Am meritat victoria!”

Sepsi s-a impus cu 4-0 în fața celor de la FCU Craiova și s-a calificat în play-off-ul Ligii 2.

Laszlo Dioszegi, patronul formației din Covasna, a oferit o primă reacție după triumful formației sale. Iată cum s-a manifestat.

„Am meritat victoria!”

„Cred că băieții s-au mobilizat exemplar. S-au dăruit, au jucat 95 de minute și a meritat efortul. O victorie frumoasă. Eu cred că astăzi nu avem ce să discutăm. Am dominat din primul și până în ultimul minut.

Am meritat victoria. Craiova e o echipă bună și va avea un cuvânt greu de spus în play-out. Noi trebuie să jucăm fiecare mci cu aceeași dăruire și o să facem multe rezultate surprinzătoare.

Înainte de meci, am fost in vestiar, am vorbit 3-4 minute, am pus un filmuleț motivator și băieții au înteles mesajul. Vrem să ne clasăm cât mai sus în play-off. Nu o să ne predăm niciodată. Au primă pentru obiectiv și pentru meci. Mâine intra deja salariile, chiar dacă pierdeam intrau. Noi ținem la acest aspect”, a spus Laszlo Dioszegi, după victoria cu FCU Craiova.