Laszlo Dioszegi se gândește la transferuri pentru Conference League: „Sepsi trebuie să fie mai sus”

Sepsi Sf. Gheorghe a devenit prima echipă după 13 ani care câștigă de două ori la rând Cupa României.

„Sepsi trebuie să fie mai sus”, susține patronul Laszlo Dioszegi

Formația pregătită de italianul Cristiano Bergodi s-a impus la prima ei prezență în finală, cea din sezonul trecut. Ulterior și-a adjudecat și Supercupa României, învingând campioana CFR Cluj. de fiecare dată s-a impus cu 2-1.

Aseară și-a apărat trofeul după ce a trecut de “U” Cluj-Napoca la loviturile de departajare. Ca urmare, formația covăsneană va juca în turul 2 preliminar din Conference League.

Patronul Laszlo Dioszegi este mulțumit de performanță, dar este conștient că echipa are nevoie de întăriri pentru a face față în cupele europene

„Sincer, a fost un joc sub așteptări, dar pentru noi esențial este că am reușit să intrăm iar în Europa. Am câștigat Cupa României, sunt foarte bucuros, dar avem multe lucruri de făcut. La ultimele două penalty-uri nici nu am avut putere să mă uit.

Dimineață ne adunăm lângă stadion, mâine ne odihnim și vineri facem o adunare mai mare, unde să arătăm Cupa și o să sărbătorim. Trebuie să aducem încă 2-3 jucători de valoare, ca să atacăm Europa.

Cei care rămân trebuie să conștientizeze că adevărata valoare a lui Sepsi trebuie să fie mai sus decât am arătat astăzi. Nu vreau să stric bucuria nimănui, dar așteptăm tot mai mult”, a spus Dioszegi, după meciul din finala Cupei României.