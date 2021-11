Laude după România – Islanda 0-0: „În Germania am arătat că știm să ne apărăm, aici că știm să atacăm”

România a remizat cu Islanda, scor 0-0, în Ghencea, și a coborât pe locul trei, în spatele Macedoniei de Nord, victorioasă cu 5-0 în Armenia.

Astfel, șansele de a prinde barajul pentru Cupa Mondială din 2022 s-au diminuat serios, deoarece prima reprezentativă nu mai depinde doar de ea, ci și de rezultatul din partida dintre nord-macedoneni și naționala nordică.

Totușim în ciuda rezultatului înregistrat pe noul Ghencea, Bourceanu este de părere că jocul României a impresionat. Acesta a lăudat prestația jucătorilor ofensivi pregătiți de Mirel Rădoi.

De asemenea, fostul internațional a declarat că o probabilă ratare la Campionatul Mondial va conta enorm în cariera jucătorilor, dar și a selecționerului.

”Am arătat foarte bine, am avut multe ocazii, ei s-au apărat în majoritatea timpului în propriul careu. Ce am arătat bine în Germania e că știm să ne apărăm, ce am arătat bine aici e că știm să atacăm. Ținând cont că avem o națională tânără, sunt motive de speranță pe viitor.

Sigur, e trist că nu am reușit să câștigăm și să ajungem la baraj, dar per total România a avut foarte multe ocazii, poate mai multe decât în orice alt meci. Iar ocaziile adversarilor au venit în special din faze fixe și celebrele aruncări de la margine.

Noi am avut două acțiuni în zona centrală, pase succesive dintr-o singură atingere, apoi am ajuns să șutăm la poartă. Nu foarte multe echipe din lume fac asta. Vorbim de pasa lui Ianis pentru Alibec. Din păcate, nu a ajuns să șuteze la poartă. Cel mai probabil vom câștiga în Liechtenstein.

Sunt convins că dezamăgirea pentru jucător și antrenor e mai mare decât pentru oricine altceva. Jucătorii vor fi impactați în tot restul carierei, mai ales dacă nu vor reuși să meargă la turnee finale. Altfel aceste emoții negative vor rămâne în spate”, a declarat Bourceanu, pentru Pro X.