Laude pentru doi jucători de la FCSB: „Au jucat fără greșeală”

După meciul în care FCSB s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Sepsi, Lucian Filip, omul care îl înlocuiește pe bancă pe Mihai Pintilii, suspendat, i-a lăudat pe roș-albaștri și a remarcat doi jucători. Este vorba despre fundașii centrali Dawa și Iulian Cristea.

„E o victorie importantă, nu îi bătusem de mult. Pe lângă faptul că am marcat, am făcut și spectacol. În repriza a doua am fost mai rezervați. Poate fanii își doreau mai multe goluri, dar rămâne victoria. Chiar și jucătorii de pe bancă au intrat bine. Competiția e mare, lotul e valoros, trebuie să joace cei mai în formă.

Mă bucur că nu am luat gol, am demostrat că știm să ținem de rezultat, contrar discuțiilor. Ambii fundași centrali au jucat fără greșeală. Arătăm bine, mai ales că veneam după înfrângere.

Edjouma e un jucător imprevizibil, care poate câștiga un meci singur, oricând. Mă bucură am am marcat ca o echipă mare, toți au fost altruiști. La Tavi Popescu nu contează doar golul, el poate să dea oricând și un assist, poate să câștige un meci.

Se anunță cel mai spectaculos play-off și sper ca fanii să vină la meciuri. Atuul nostru este jocul. Noi am pornit de pe 14 și acum arătăm foarte bine”, a declarat Lucian Filip după meci, la Prima Sport.