Laurent Blanc a fost demis de la Al-Ittihad

Fostul selecţioner al echipei Franţei (2010-2012) era antrenorul echipei Al-Ittihad din vara anului 2024. Era prima sa experienţă de la demiterea sa de la Olympique Lyonnais în septembrie 2023.

Până vineri, Al-Ittihad, campioana Arabiei Saudite din sezonul trecut, a avut un început de sezon perfect: 3 victorii în 3 meciuri. Echipa lui Laurent Blanc îi avea în componenţă pe Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Danilo Pereira, Steven Bergwijn sau Moussa Diaby.

Clubul saudit a anunţat numele unui duo interimar: sauditul Hassan Khalifa (59 de ani), care era adjunctul lui Laurent Blanc din iulie 2024, asistat de Ivan Carrasco (37 de ani), care a antrenat echipe de juniori la Valencia şi Barça.

„Ei se vor ocupa de echipă până când clubul va încheia un acord cu un nou staff tehnic care să corespundă ambiţiilor clubului şi să răspundă obiectivelor echipei, precum şi aspiraţiilor suporterilor săi fideli”, arată Al-Ittihad în comunicatul său.