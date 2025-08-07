Laurențiu Brănescu a găsit explicația pentru eliminarea FCSB-ului din Champions League: ”Au ratat o oportunitate mare”

FCSB dispută, joi, de la ora 21:30, duelul cu Drita, din turul 3 preliminar din Europa League.

Campioana României a fost eliminată anterior de Shkendija (1-3, la general), în turul 2 preliminar din UEFA Champions League.

Laurențiu Brănescu, fost portar al lui Dinamo, în prezent la Hibernians, în Malta, a analizat declinul ”roș-albaștrilor”.

„Sincopa asta cu Champions League.. eu o înțeleg. Jucătorii nu au avut pauză (n.r. jucătorii celor de la FCSB). Nu e ușor pentru ei să mențină nivelul. Au ratat o oportunitate mare în UCL, să fii cap de serie și să nu dai de niciun balaur..”, a spus Laurențiu Brănescu, la emisiunea Fotbal Club.