Laurenţiu Reghecampf, despre primul “11” al FCSB-ului la Botoşani: “E greu să ai succes în această formulă!”

FCSB a efectuat modificări majore în echipa de start la meciul cu FC Botoșani, vineri, 19 septembrie, ora 20:30. Daniel Bîrligea va fi folosit în extrema dreaptă, iar Darius Olaru va începe meciul ca rezervă.

Laurențiu Reghecampf, analiza primului „11” al FCSB cu Botoșani: „E greu”

FCSB nu mai are voie să facă pași greșiți în SuperLiga. Campioana României caută să iasă din criză cu o victorie pe terenul celor de la FC Botoșani. Misiunea nu se anunță deloc una ușoară, deoarece moldovenii au impresionat în acest start de SuperLiga.

Laurențiu Reghecampf consideră că roș-albaștrii au efectuat modificări în echipa de start pentru a găsi, în cele din urmă, soluțiile potrivite.

„Eu cred că nu trebuie să mai vorbim de o perioadă dificilă. Ei trebuie să își revină cât mai repede că altfel vor avea probleme foarte mari. Am să mă uit la meci, pentru că urmăresc majoritatea meciurilor.

Sper să își revină cât mai repede, mai ales că urmează meciul din Europa League. Este important pentru ei să încerce să câștige cât mai repede.

Calitate au, valoare au. Nu este vorba că nu au cum să își revină, mai ales că au experiență foarte mare în meciurile din deplasare dificile.

Pentru că meciul de la Botoșani nu este un meci ușor. Sper ca jucătorii care au această experiență să-și pună amprenta în ceea ce înseamnă rezultatele echipei.

(n.r. Olaru rezervă și Bîrligea în banda dreaptă) Încearcă tot felul de formule în cazul în care vor juca în cupele europene, campionat și Cupa României. D

upă cum au declarat, Cupa României devine mult mai importantă decât campionatul în momentul de față. Încearcă să găsească soluții cât mai multe ca echipa să-și revină cât mai repede.

Nu știu dacă vor avea succes în formula asta, mutându-l pe Bîrligea în bandă. Este de văzut, vom vedea diseară”.