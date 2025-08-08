Laurențiu Reghecampf, după ce a semnat cu o echipă din Sudan: ”A fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare!”

Laurențiu Reghecampf a semnat cu Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan.

Decizia a surprins toată lumea fotbalului românesc, având situația conflictuală din țara africană.

Recent, antrenorul a vorbit despre noua lui echipă.

„Acum sunt în New Port Sudan, este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Dar mâine voi pleca, plecăm în cantonament în Rwanda. Din cauza războiului, conducătorii s-au mutat aici. Dar nu m-a interesat foarte mult chestia asta. Nu am venit aici pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Djedda. Nu știu câți km sunt din România până aici.

Sunt la hotel acum, am de rezolvat multe probleme de lot, de staff, de cantonament. Jucătorii sunt plecați la echipa națională, au un turneu în Tanzania. Sunt lucruri pe care le faci la echipă.

De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa.

Șanse sunt ca antrenor, sunt multe exemple. Poți lua echipe de mijlocul clasamentului din Qatar, poți lua echipe din Arabia sau din Emirate, dar nu am avut o altă ofertă de la o echipă care să-mi ofere șansa să câștig un trofeu mare.

Pentru mine ar fi un trofeu mare. În primul rând, este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League și apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa”, a spus Reghecampf, potrivit fanatik.ro.