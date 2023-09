Laurenţiu Reghecampf – Oamenii ăştia de la VAR se joacă cu destinele unui club, unor oameni. Nu ai cum să dai un asemenea cartonaş roşu!

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a fost nemulţumit de prestaţia arbitrilor din camera VAR, reproşându-le acestora că Badelj a fost eliminat prea uşor. În schimb, Reghecampf a fost mulţumit de atitudinea elevilor săi.

„Sunt puţin dezamăgit că nu am reuşit să marcăm al treilea gol, al patrulea gol şi să închidem jocul, după care, din posesia noastră, primim gol şi intrăm în degringoladă. În plus nu a fost cartonaş roşu. Oamenii ăştia de la VAR se joacă cu destinele unui club, unor oameni. Nu ai cum să dai un asemena cartonaş roşu la o asemenea fază. Am suferit foarte mult după acel cartonaş roşu, dar mă bucur de atitudinea jucătorilor. S-au mobilizat, au avut ocazii, au alergat. Asta înseamnă echipa pe care mi-o doresc şi pe care vreau să o am la fiecare meci. Am luat galben, dar nu mai contează, prea uşor se joacă ei cu aceste cartonaşe. Depăşesc linia pntru că nu-mi dau seama, trebuie să ţip, să mă agit, sunt pe stadion, nu pot să vorbesc în şoaptă”, a spus Laurenţiu Reghecampf după victoria cu Sepsi, 2-1, sâmbătă seara.