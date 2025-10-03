Laurențiu Reghecampf, prima reacție despre demitere: „Aveți voi o prietenă în România care alimentează știrile astea”

Cariera lui Reghecampf l-a dus pe acesta să antreneze în Sudan, asta după ce în trecut a mai avut experiențe la echipe din afara Europei, precum Al Ahli, din Arabia Saudită, Al Wahda, din Emirate, sau la Esperance Tunis, din Tunisia.

Reghecampf a lămurit situația sa la Al Hilal Omdurman: „Știu care e pericolul”

Acum, tehnicianul român se pregătește de meciurile din preliminariile Ligii Campionilor Africii, unde echipa sa, Al Hilal Omdurman va da piept cu Police FC, echipă din Kenya. Reghecampf a recunoscut că o eventuală necalificare ar putea duce la demiterea sa de la gruparea sudaneză.

„Acum sunt în Kenya. Am văzut un meci cu echipa cu care joc în Champions League și mă duc să-i văd din nou. Sunt la o oră și jumătate de Kenya, era și păcat să nu-i văd.

Nivelul e destul de bun, e diferit campionatul lor față de meciurile din Champions League. Poți să folosești mai mulți străini în CAF.

Vreau să-i văd, la un meci acasă și la unul din deplasare. E totuși o diferență foarte mare între nivelul din campionat și cel din Champions League.

Nu am nicio problemă, sunt în grafic, dar asta e viața noastră de antrenori, nu ai ce să faci. Discuții o să existe întotdeauna. Sunt foarte mulți fani care țin cu echipa, foarte mulți oameni pe lângă care au anumite interese.

Eu nu am ce să spun, vorbesc decât cu președintele și cu vicepreședintele. Ești în pericol în momentul în care pierzi.

Pentru echipa asta planul a fost să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă nu mă calific, ce fac, stau degeaba?

Eu știu ce am de făcut și știu care e pericolul dacă nu calific echipa. Am știut de la început. Campionatul la ei începe undeva la sfârșitul lui ianuarie. Suntem în ultimul tur preliminar de Champions League.

Eu mă gândesc că există și riscul ăsta, în cazul în care nu mă calific. Mi-am asumat asta de la început, e normal să existe discuții pe margine”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Fără să-i pronunțe numele, Laurențiu Reghecampf a avut un mesaj ironic la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan, despre care spune că ar alimenta informațiile negative care tot apar pe numele său: „Aveți voi o prietenă bună acolo care tot alimentează aceste știri”.