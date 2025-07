Laurențiu Reghecampf, reacție după ultimul scandal: „E ceva de grădiniță treaba asta. Cum să-mi spună poliția că e cumpărător de bună credință?”

Laurențiu Reghecampf, lămuriri după ultimul scandal în care este implicat cu Anamaria Prodan. Cei doi au ajuns la poliție și continuă lupta în instanță.

Laurențiu Reghecampf, ironic după ultimul conflict cu Anamaria Prodan: „Chestia asta este penibilă”

Laurențiu Reghecampf a vorbit ușor stânjenit despre acest subiect: „Îți dai seama că și chestia asta este penibilă. Este ceva de grădiniță să te duci la poliție să reclami că nu-ți găsești barca. O găsești și respectivul vine cu un contract de vânzare-cumpărare unde e semnat în locul tău.

Este cumpărător de bună credință. Așa mi-a zis poliția. Cum să spună așa ceva? Băi nene, cumpărător de bună credință este când a vorbit cu mine.

Mi-a trimis mie banii în cont, a făcut actele cu mine. Dar dacă eu n-am primit nici bani, n-am semnat nicio hârtie, cum naiba să fie cumpărător de bună credință? N-ai cum să fii!”.

Ambarcațiunea a necesitat un efort financiar important, susține Laurențiu Reghecampf: „Pentru mine, barca aia are o valoare sentimentală foarte mare.

Deci eu ce am găsit pe parcă a fost 140.000 de dolari și ceva, plus 40.000 taxele vamale din România. Nu contează. Știi că valoarea scade, dar în momentul în care îți cumperi o barcă nu e ca o mașină, să o vinzi peste un an.

O barcă ai cumpărat-o și rămâne. Valoarea e valoare. Acum iese cineva și spune că valoreaz 30, 50-60.000 de dolari. Poate să aibă dreptate, nu mă interesează.

Dar atâta timp cât eu am hotărât să nu o vând și să o țin, așa să fie. Mai ales că eu sunt proprietarul de drept pe acte. Nu este un scaun din casă pe care poți să-l schimbi sau să poți să-l vinzi”.