Laurențiu Rus, devastat după a cincea înfrângere consecutivă a CFR-ului: „Cel mai dureros moment. Suntem în criză, trebuie să găsim soluții!”

Criza de la CFR Cluj atinge cote alarmante după o nouă înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu Farul Constanța, în etapa a 14-a din Liga 1. Pentru ardeleni este al cincilea eșec al sezonului și echipa ajunge pe loc de baraj, cu șanse reale să rateze prezența în play-off pentru prima dată în ultimul deceniu.​

Lăsat interimar pe bancă după demiterea lui Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus a oferit o imagine dezolantă la finalul partidei, declarând răspicat că este „cel mai dureros moment” din cariera sa la CFR și că situația a scăpat de sub control.

„Sunt detalii care fac diferența. Dacă intram cu 2-1 la pauză, probabil vorbeam despre alt rezultat. Un rezultat rușinos acasă. E greu de găsit explicații, situația nu e deloc roz, ntem într-o criză și trebuie să găsim soluții.

E cel mai dureros moment pentru noi toți, tocmai de aceea trebuie să căutăm în interior, că suntem caractere puternice și că putem scoate echipa din această situație. Clasamentul este dureros. Trebuie să ne adaptăm și să vedem cum să facem să adunăm puncte. Cunoaștem calitățile jucătorului, sunt aceeași care câștigau Cupa. trebuie să vedem cum le câștigăm moralul. Cupa este principalul obiectiv. Întâlnim o echipă incomodă”, a declarat Laurențiu Rus, potrivit digisport.ro.

Cupa României rămâne singurul obiectiv viabil pentru CFR, Laurențiu Rus recunoscând că șansele la titlu sunt compromise. Meciul cu Farul a evidențiat încă o dată lipsa de organizare și problemele defensive, în lipsa lui Dan Petrescu, cel despre care se discută intens o revenire cât mai rapidă pe banca ardelenilor.