Laurențiu Rus, devastat după a cincea înfrângere consecutivă a CFR-ului: „Cel mai dureros moment. Suntem în criză, trebuie să găsim soluții!”
Criza de la CFR Cluj atinge cote alarmante după o nouă înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu Farul Constanța, în etapa a 14-a din Liga 1. Pentru ardeleni este al cincilea eșec al sezonului și echipa ajunge pe loc de baraj, cu șanse reale să rateze prezența în play-off pentru prima dată în ultimul deceniu.
Lăsat interimar pe bancă după demiterea lui Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus a oferit o imagine dezolantă la finalul partidei, declarând răspicat că este „cel mai dureros moment” din cariera sa la CFR și că situația a scăpat de sub control.
„Sunt detalii care fac diferența. Dacă intram cu 2-1 la pauză, probabil vorbeam despre alt rezultat. Un rezultat rușinos acasă. E greu de găsit explicații, situația nu e deloc roz, ntem într-o criză și trebuie să găsim soluții.
Cupa României rămâne singurul obiectiv viabil pentru CFR, Laurențiu Rus recunoscând că șansele la titlu sunt compromise. Meciul cu Farul a evidențiat încă o dată lipsa de organizare și problemele defensive, în lipsa lui Dan Petrescu, cel despre care se discută intens o revenire cât mai rapidă pe banca ardelenilor.