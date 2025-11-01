Laurențiu Rus nu vede sfârșitul crizei de la CFR Cluj: „Am luat pe acest tobogan descendent”

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Antrenorul interimar speră ca Daniel Pancu să vină cu cu energie și idei bune

Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge.

Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90.

Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

„Dezamăgirea este foarte mare în acest moment. Cred că ne-am creat ocaziile mai mari. Păcat că nu am reușit să facem 2-0. Pe final am cedat cu aceste greșeli. Jucătorii pun foarte mult suflet, își doresc. Din punct de vedere al atitudinii nu am ce să le reproșez.

E greu să ai alte sentimente, e un moment la cald. Am discutat despre blocajul acesta mental. Creierul dictează tot ce facem în teren. Am încercat să discutăm cu ei, din atitudinea lor pe parcursul meciului am crezut că am scăpat de această seară.

Am luat pe acest tobogan descendent. Încercăm să găsim soluții, toți din jurul echipei încearcă să dea sfaturi.

Acum vine Pancu, cu energie și cu idei bune și sper să ieșim din această stare. Din moment ce vedem jucătorii supărați cred că va găsi luptători în acest vestiar. Situația financiară chiar nu pot eu să o discut”, a declarat Laurențiu Rus, la finalul partidei.