LeBron James, dat în judecată pentru o postare pe rețelele de socializare. Starul din NBA, acuzat că l-a păcălit pe un fan al lui LA Lakers

Un fan de-o viață al lui Los Angeles Lakers l-a dat în judecată pe LeBron James în urma anunțului legendei NBA despre ”decizia vieții sale”, susținând că a fost păcălit să cheltuie sute de dolari.

Ce i se reproșează lui LeBron James și ce sumă i se cere

Suporterul Andrew Garcia, în vârstă de 29 de ani, a intentat un proces în comitatul Los Angeles, susținând că a crezut că vedeta echipei Lakers a sugerat că se va retrage atunci când a vorbit despre marele anunț care urma să-l facă.

Conform publicației , fanul s-a grăbit să achiziționeze două bilete în valoare totală de 865,66 de dolari pentru meciul Lakers – Cleveland Cavaliers, programat pe 31 martie 2026, la Crypto.com Arena, despre care a crezut că va fi ultima apariție a lui LeBron James în sala din Los Angeles.

El l-a acuzat acum pe superstarul baschetului nord-american de ”fraudă, înșelăciune, denaturare a declarațiilor și orice motiv de recuperare legală”.

”Nu l-aș fi cumpărat dacă nu avea de gând să se pensioneze. Pur și simplu”, a declarat Garcia, care îi cere lui LeBron să-i returneze banii cheltuiți pe bilete.