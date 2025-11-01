LeBron James sărbătoreşte sezonul preferat cu o carte pentru copii de Halloween

LeBron James a avut o surpriză pentru fanii săi cei mai tineri de Halloween. Starul echipei Los Angeles Lakers a anunţat că „Happy Spooky Halloween”, cea mai recentă carte din seria sa de cărţi pentru copii, va fi lansată la 21 iulie 2026, relatează Reuters.

„Este cu adevărat un vis devenit realitate pentru mine!!! În gimnaziu, citeam toate cărţile din seria „Goosebumps”, a scris el pe reţelele de socializare, „iar acum, faptul că voi avea propria mea carte de Halloween, care va apărea în perioada mea preferată a anului, îmi dă fiori!”

Cartea ilustrată de 32 de pagini este tipărită de HarperCollins Children’s Books şi ilustrată de Ariel Landy.

Potrivit unui comunicat de presă al editurii, povestea este despre Zara şi prietenii ei, care participă la o petrecere de Halloween organizată de „copiii mari” de la şcoala elementară Hickory.

„Totul este înfricoşător… puţin prea înfricoşător! Atmosfera este atât de înspăimântătoare încât Zara şi copiii mai mici se tem că nu se vor putea distra. Vor învăţa elevii – mari şi mici – să colaboreze pentru a organiza petrecerea perfectă?”

„De când eram mic, Halloween-ul a fost întotdeauna sărbătoarea mea preferată, aşa că aşteptam cu nerăbdare această carte de mult timp”, a declarat James în comunicat. „Sunt încântat să aduc bucuria şi dragostea sinceră pentru tot ce ţine de Halloween în această poveste, pentru ca copiii mici să se identifice cu ea şi chiar să înveţe o lecţie importantă în această perioadă a anului, înfricoşătoare şi distractivă.”

Aceasta este a treia carte pentru copii a lui James publicată de HarperCollins, după „I Promise” şi „I Am More Than”.

James, în vârstă de 40 de ani, este de patru ori cel mai valoros jucător din NBA, de patru ori campion şi cel mai bun marcator din istoria NBA. Încă nu a jucat în acest sezon, al 23-lea pentru el, din cauza unei probleme de sciatică.