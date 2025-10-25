Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere la MP al Mexicului

Charles Leclerc
Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) și olandezul Max Verstappen (Red Bull) au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere cronometrare din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 Mexicului, desfășurate vineri pe Autodromo Hermanos Rodriguez (4,304 km) din apropierea capitalei Ciudad de Mexico, notează Agerpres.

Leclerc a efectuat 29 de tururi de circuit în prima sesiuni, parcurgându-l pe cel mai rapid dintre ele în 1 min 18 sec 380/1000.

Pilotul Ferrari i-a devansat pe italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), cronometrat în 1 min 18 sec 487/1000, și pe germanul Nico Hulkenberg (Sauber), înregistrat în 1 min 18 sec 760/1000.

În cea de-a doua sesiune a ieșit la rampă Max Verstasppen, campionul mondial din ultimii patru ani, care s-a dovedit cel mai rapid, cu timpul de 1 min 17 sec 392/1000.

Verstappen, care nu a participat la prima sesiune, în care i-a cedat locul tânărului pilot britanico-suedez Arvid Lindblad (18 ani), a efectuat în total 34 de tururi de pistă, reușind să-i devanseze pe Chales Leckerc – 1 min 17 sec 545/1000 și pe Kimi Antonelli – 1 min 17 sec 566/1000.

Cea de-a treia și ultima sesiune de antrenamente libere va avea loc sâmbătă, înaintea calificărilor pentru Marele Premiu de duminică, programate de la ora locală 15:00 (01:00 – ora României).

