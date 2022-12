Lecție de fair-play după Sepsi – FC Voluntari 1-1: „E un punct meritat și pentru ei! Nu facem o tragedie”

Sepsi și FC Voluntari au remizat în primul meci al Etapei a 20-a, iar la final antrenorul gazdelor a spus că rezultatul este corect.

„E un punct meritat și pentru ei!”, a declarat Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi admite că Sepsi putea câștiga toate cele trei puncte dacă ar fi jucat după pauză la fel ca în prima repriză.

„Am luat un punct. Au fost două reprize diferite. Prima a fost bună pentru noi, am jucat, am dat gol și ne-am făcut jocul nostru. În repriza a doua s-a terminat cu pasele, cu jocul și nu știu de ce nu avem această răbdare de a pasa. E un punct meritat și pentru ei.

Noi am avut ocazia mai mare la 1-0, prin Rondon, și ultima șansă în minutul 86, prin Safranko. Păcat, dar nu facem o tragedie. Nu e o problemă. S-a văzut și o oboseală la unii jucători, care au evoluat și în Cupa României. Nu se poate spune că nu au meritat egalul, dar am avut și noi ocaziile noastre.

Ștefănescu s-a accidentat și el la gleznă, parcă nu avem noroc deloc. Din ianuarie vom lupta pentru play-off, mai sunt meciuri”, a spus Bergodi după meci.