Lecție de fotbal predată de Atletico Madrid celor de la Real Madrid, în etapa 7 din La Liga

Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia Real Madrid, scor 5-2, în derby-ul madrilen din La Liga.

Real rămâne lider, dar echipa din Madrid poate fi depășită de Barcelona

A fost derby adevărat pe Metropolitano, unde Robin Le Normand le-a adus pe gazde în avantaj în minutul 14, din pasa lui Giuliano Simeone.

Realul a replicat repede şi devastator. Mbappe a egalat din assistul lui Arda Guler, în minutul 25, apoi Guler a beneficiat de o pasă a lui Vinicius jr şi a adus în avantaj echipa lui Xabi Alonso, în minutul 36.

Gazdele au avut un gol anulat de VAR, la Lenglet, în minutul 44, pentru ca Sorloth să egaleze totuşi în minutul 45+3.

Repriza secundă a început cu penalti-ul transformat de Julian Alvarez, pentru Atletico, în minutul 51, iar în minutul 63 Alvarez a reuşit dubla, ducând la două goluri avantajul „plăpumarilor”.

Real a jucat haotic pe final, nu a putut produce faze periculoase la poarta lui Oblak, iar Atletico Madrid mai înscris odată, prin Griezmann, în minutul 90+3, aducând prima înfrângere Realului, scor 5-2.

Los Blancos sunt lideri, cu 18 puncte, dar pot fi depăşiţi de FC Barcelona, în timp ce Atletico are 12 puncte şi este pe locul 5.