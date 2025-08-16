Lecție de tenis predată de Elena Rybakina liderului mondial, Aryna Sabalenka, în sferturi la Cincinnati

Campioana en titre Arina Sabalenka a fost învinsă, vineri, cu 6-1, 6-4 de Elena Rîbakina, care s-a calificat pentru prima dată în semifinalele turneului Cincinnati Open.

„Sunt mulţumită de serviciul meu”, a recunoscut învingătoarea

Jucătoarea din Kazahstan, cap de serie numărul 9, a avut o prestaţie strălucitoare şi s-a calificat pentru o confruntare de senzaţie cu poloneza Iga Swiatek.

„Sunt mulţumită de serviciul meu. A fost cheia”, a declarat Rybakina.

„Amândouă suntem jucătoare cu lovituri puternice. Astăzi am servit foarte bine. Dacă Arina serveşte bine, este cu totul altceva. Sper să continui aşa”, a mai precizat ea.

Anterior, favorita numărul trei, Iga Swiatek, s-a calificat în prima sa semifinală WTA 1000 din ultimele 15 luni, după ce a învins-o pe rusoaica Anna Kalinskaya cu 6-3, 6-4.