Legenda All Blacks continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap: „În ultimii 20 de ani nu s-a schimbat nimic”

Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.

Hayman suferă de demenţă precoce

Pentru Carl Hayman, lupta continuă. În vârstă de 45 de ani, fostul rugbist neozeelandez suferă încă de pe urma accidentărilor suferite în timpul carierei sale de jucător. El ne-a reamintit acest lucru într-o postare pe Instagram miercuri, arătându-şi faţa cusută în mai multe locuri în urma unei accidentări.

El este unul dintre cei 185 de jucători care au depus o plângere împotriva World Rugby. Ei acuză principalul organism internaţional că nu i-a protejat atunci când au suferit leziuni neurologice. Un proces major urmează să înceapă în 2027.

„De ce m-am alăturat procesului împotriva World Rugby? Jucătorilor profesionişti nu li se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale repetitive! Am luat notă de o conversaţie a lui Rob Nichol, pe atunci CEO al NZRPA (Asociaţia jucătorilor de rugby din Noua Zeelandă) în 2000, care a spus: „Trebuie să avem grijă de jucători… Cu sezoane mai scurte””, spune fostul jucător de la Toulon şi Pau.

Carl Hayman merge chiar mai departe. „Ce s-a schimbat în ultimii 20 de ani? Răspunsul: nimic. NZRPA este o glumă. Rob Nichol le spune jucătorilor actuali că este mai sigur să joace fotbal decât rugby. Acest lucru este atât de înşelător şi pune jucătorii actuali în pericol pentru viitor”.

El concluzionează: „Dincolo de confuzie, demenţa mea, problemele de dependenţă şi bunăstarea mentală, ca să nu mai vorbim de efectul asupra copiilor mei şi asupra mamei lor magnifice îmi dau de gândit. Cine are grijă de jucătorii de astăzi?”.

În 2021, fostul All Black a dezvăluit că suferă de demenţă precoce şi de o probabilă encefalopatie cronică, o boală neurodegenerativă. Hayman a mărturisit, de asemenea, că trăieşte cu „30% autonomie cerebrală”.