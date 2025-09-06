Legenda fotbalului din Turcia îl compară pe Ianis Hagi cu nepotul lui Diego Maradona: ”Ce să mai facă acum copilul ăsta?”

Ianis Hagi a semnat cu gruparea turcă Alanyaspor.

Mai multe voci din fotbalul din Turcia au analizat mutarea, printre care și de Nihat Kahveci, unul dintre cei mai reprezentativi atacanți ai țării și o mare egendă la Beșiktaș.

Nihat Kahveci a comparat situația ”Prințului” cu cea a fiului lui Kun Aguero, care este căsătorit cu fiica lui Diego Armando Maradona.

„Copilul nu are o misiune ușoară. Ești băiatul lui Hagi, până la urmă! Așteptările sunt foarte mari, iar el nu a putut îndeplini aceste așteptări. Acum a venit la Alanyaspor, îi doresc succes.

Dacă ești sportiv, e o problemă dacă tatăl tău sau altă rudă mai în vârstă au făcut și ei sport.

De exemplu, fiul lui Aguero. Tatăl său e Kun, iar bunicul său e Maradona. Ce să mai facă acum copilul ăsta? Cum ar putea să nu existe presiune pe el? „, a spus fostul fotbalist de 45 de ani, conform presei din Turcia.