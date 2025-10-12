Legendarul Balon de Aur, dezvăluire de senzație: „Tatăl meu era din România! O țară grozavă, o iubesc”

Pavel Nedved, câștigătorul Balonului de Aur din 2003, a dezvăluit că tatăl său vitreg era din România. Fostul internațional ceh, care a evoluat în carieră pentru cluburi uriașe din Europa, precum Lazio sau Juventus, a vorbit despre relația sa specială cu România.

Un „Balon de Aur” a dezvăluit că tatăl său era din România

Pavel Nedved a acceptat în vara acestui an rolul de manager general al echipelor naționale ale Cehiei, iar în aceste zile se află alături de prima reprezentativă în Insulele Feroe, pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale, care se va disputa duminică, de la ora 19:00. Tot în Insulele Feroe se află și Florin Prunea, care a fost delegat de UEFA ca observator.

Într-un dialog postat pe contul de TikTok al fostului portar român, Pavel Nedved a dezvăluit că are o legătură specială cu România, iar acesta a transmis și un mesaj fanilor din țara noastră. „Îi salut pe oamenii din România, iubesc România.

Tatăl meu vitreg era din România. E o țară grozavă. Toate cele bune oamenilor din România”, a afirmat cehul.