Legia Varşovia anunţă că s-a despărţit de Edward Iordănescu

Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze.

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu şi am decis împreună să punem capăt colaborării noastre. După analizarea rezultatelor, am ajuns la concluzia că, în situaţia actuală, sunt necesare schimbări pentru ca echipa să-şi poată exploata pe deplin potenţialul şi să-şi atingă obiectivele”, a declarat Michał Żewłakow, directorul sportiv al Legiei Varşovia.

Edward Iordănescu era antrenorul Legiei Varşovia din luna iunie. Cu această echipă, a câştigat Supercupa Poloniei şi a asigurat calificarea în UEFA Conference League.

„Clubul îi mulţumeşte antrenorului pentru colaborare şi îi urează succes în cariera sa viitoare.

Până la numirea unui nou antrenor, atribuţiile de antrenor principal vor fi îndeplinite de actualul secund, Inaki Astiz”, a precizat Legia.