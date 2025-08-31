Leo Grozavu a recunoscut superioritatea adversarilor după egalul din duelul Botoșani – Craiova: ”E cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Oltenii au deschis scorul în a doua repriză, în minutul 63, prin Cicâldău.

Ongenda a egalat în minutul 72, scorul final fiind 1-1.

Leo Grozavu a oferit o primă reacție la finalul partidei și a recunoscut că gruparea oltenilor este cea mai puternică echipă pe care a întâlnit-o Botoșani în acest sezon.

„Nu sunt supărat pe Ilaș. E fotbal, se poate greși. Ilaș e născut în 2007, e un jucător de perspectivă cu reale calități. Nu putem fi supărați că mai face și el câte o greșeală. Se mai întâmplă.

Mie nu îmi place să fac comparații cu sezonul trecut. E alt an, altă atmosferă, totul e diferit. Încercăm să creștem de la joc, să acumulăm puncte. E bine că am legat al patrulea rezultat fără înfrângere. Îi felicit pe băieți pentru dăruire. Am făcut o a doua repriză mult mai bine decât prima.

Trebuie să rămânem echilibrați. A trecut doar o jumătate din turul de campionat. Mai sunt multe etape și trebuie să muncim în continuare. La fel, orice punct contează.

Craiova, o echipă foarte bună. Cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o. Echipă cu jucători valoroși, cu calitate. Nu întâmplător au obținut performanțele din Europa, iar în campionat sunt fără înfrângere. Până la urmă, noi suntem o echipă mică, dar încercăm să facem față cu forțele noastre. Am reușit să luăm un punct, un rezultat de moral”, a spus Leo Grozavu.