Leo Grozavu a spus de ce s-a temut de meciul cu Metaloglobus

Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.

„După ce bați FCSB puteai veni puțin pe vârfuri”, a dezvăluit tehnicianul

Golurile au fost marcate de Mitrov (27) şi Cîmpanu (64). După acest meci, FC Botoșani a urcat pe locul 2, cu 22 de puncte, la fel ca Rapid și FC Argeș, dar are un golaveraj mai bun, +12, față de +8, respectiv, +5. Lider este Universitatea Craiova, cu 24 de puncte.

„Prima repriză am avut-o la discreție, nu am marcat și apoi puteam pătimi după aceea. E bine că în a doua repriză a venit acel gol, ne-a descătușat și eliminarea. Totul a fost mult mai bine. Victoria băieților, merită toate felicitările. Nu am primit gol, ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Nu pot să spun că îmi era frică, dar după ce bați FCSB puteai veni puțin pe vârfuri. Îmi era puțină teamă de jocul de azi. Băieții au fost montați și am reușit să câștigăm.

Atunci când ești favorit trebuie să fii atent. E meritul tuturor, toți au avut o contribuție. De la conducere, la staff pentru că toată săptămâna am muncit, am vrut să fie responsabili, iar jucătorii sunt exponenții. Degeaba noi le zicem ce să facă dacă ei după aceea pe teren nu dau tot ce au mai bun. Astfel de meciuri pot fi periculoase.

Mitrov a acuzat o stare de indispoziție. Nu a fost doar cazul lui, am avut mai mulți jucători. Ongenda a avut o stare de vomă. Am introdus jucători și mi-au spus că nu se simt bine. Aveau o stare de greață.

Până la urmă s-a dovedit inspirată schimbarea lui cu Alexandru Cîmpanu, care a reușit să marcheze golul 2. În prima repriză Mitrov în foarte multe momente se sufoca, mi-a zis că nu se simte bine. E bine că a marcat, cred că o putea face mai mult dacă avea forțe pline”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, după meci.