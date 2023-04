Leo Grozavu a vorbit înaintea duelului cu Dinamo: „Pe toată lumea este presiune!”

Poli Iași va juca pe terenul celor de la Dinamo marți, 25 aprilie, de la ora 20:00. Leo Grozavu, tehnicianul ieșenilor, a prefațat partida cu „Câinii” în cadrul unei conferințe de presă.

Mai exact, antrenorul celor de la Poli Iași consideră că lupta la promovare se va da până în ultima etapă. Iată ce a spus.

„Pe toată lumea este presiune!”

„Mai mult ca sigur va fi o partidă disputată, încinsă, în care este foarte important să știi să-ți ții nervii sub control. Mai mult ca sigur cei de la Dinamo sunt foarte motivați după ce au pierdut ultima partidă cu Steaua. Dar și noi. Am stat mult de vorbă cu băieții săptămâna asta, pentru că și noi nu am reușit să câștigăm de trei etape, dar în același timp avem 12 meciuri fără înfrângere. În contextul actual, ținând cont că Dinamo nu este sigură probabil nici măcar de locul de baraj, se joacă în continuare.

Eu am spus mereu, când toată lumea mă întreba dacă este gata campionatul sau de procente, că se joacă. Am spus că mai devreme de ultima etapă din tur nu se pot face calcule. Probabil că va rămâne în continuare disputat. Avem meciuri grele, este un play-off strâns. Oțelul Galați este la un punct în spate, Steaua este la un punct în fața noastră, Dinamo a pierdut un pic trena, pentru că înfrângerea suferită la Steaua, coroborată cu victoria Buzăului în fața Stelei a făcut ca și acolo să se strângă clasamentul. Pe toată lumea este presiune, nu doar pe Dinamo sau pe noi. Dinamo are presiunea ei, noi avem presiunea noastră”, a declarat Leo Grozavu, în cadrul unei conferințe de presă.