Leo Grozavu, deschis să antreneze FCSB, dar avertizează: „Să fii secund ca principal e mai dificil”

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a răspuns fără ezitare când a fost întrebat dacă ar antrena FCSB, declarând că nu ar avea o problemă cu această posibilitate, deși recunoaște dificultățile actuale de la clubul roș-albastru.

Grozavu a subliniat că în prezent este complicat să gestionezi situația de la FCSB, un club în care antrenorii sunt adesea tratați mai mult ca secunzi decât ca antrenori principali.

„Eu, ca profesionist, n-aș avea o problemă. Dar în momentul acesta e cam dificil, pentru că știți cu toții, FCSB e un club la care antrenorii sunt mai mult secunzi decât antrenori principali.

Chiar dacă nu e o rușine să faci o carieră de antrenor secund, dar nu când ești antrenor principal. Deci să fii antrenor secund ca principal e un pic mai dificil”, a declarat Leo Grozavu pentru fcbt.ro.