Leo Grozavu, dezamăgit după remiza albă cu Petrolul Ploiești: „Ne lovim peste niște limite, dar nu putem să trecem peste!”

Poli Iași a bifat o remiză albă luni, acasă, cu Petrolul Ploiești (0-0). Leo Grozavu a oferit o primă reacție după partida împotriva prahovenilor.

Tehnicianul echipei moldave s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, însă este conștient de valoarea lotului pe care îl are la dispoziție.

„Ne lovim peste niște limite, dar nu putem să trecem peste!”

„Nu pot să spun că sunt supărat excesiv. Nu am făcut o partidă fantastică. Trebuie mai multă luciditate. Eu sunt foarte pretențios. Îți trebuie calitate dacă vrei să faci diferența. Pentru calitate îți trebuie bani, dar noi, în România, suntem săraci. Trebuie să te naști sub o aură fericită.

Și în primele etape am avut posesia, dar nu ea face diferența. Trebuie jucători care să facă diferența. Nu ies lucrurile cum ne dorim. Petrolul și-a propus să nu piardă. Nu au avut multe șanse, iar pe cele pe care le-au avut am reușit să le oprim. Nu am fost o echipă care să facă mai mult.

Băieții au dat tot ce au mai bun. Ne lovim peste niște limite, dar nu putem să trecem peste. Ne dorim, dar trebuie să și putem. Avem patru jocuri fără înfrângere și mergem la București să jucăm în Giulești. Va fi o atmosferă adevărată, cum mi-aș dori să fie pe toate stadioanele.”, a declarat Leo Grozavu, după remiza cu Petrolul Ploiești.