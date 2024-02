Leo Grozavu, dezvăluiri inedite: “Am mers cu jucătorii la biserică, am chemat și preotul la stadion”

Poli Iași a învins gruparea Rapid, scor 3-1, în etapa cu numărul 27 din Superliga României.

Astfel, ieșenii ocupă locul 14 în clasament, cu 30 de puncte acumulate.

Leo Grozavu s-a declarat nemulțumit după meci, însă acum se pare că tehnicianul s-a mai calmat. Antrenorul a dezvăluit că ia toate măsurile pentru a evita retrogradarea. Grozavu a mers inclusiv la biserică alături de jucători și a chemat preotul la stadion.

“Bineînțeles, de fiecare dată, după o victorie, starea de spirit se îmbunătățește. Am făcut de toate! Cu unii am mers la biserică, am mai chemat și preotul pe la stadion să mai vadă ce se întâmplă pe acolo, prin jurul stadionului. Problema era la meciurile din deplasare. Oaspeții nu ne primeau pe la stadioanele lor să le facem ‘vrăji’.

E un campionat foarte echilibrat, foarte strâns. Vedeți și aseară ce s-a întâmplat (n.r. FCSB – FC Botoșani 3-2). Foarte aproape a fost Botoșani să scoată un rezultat bun la FCSB. Sunt meciuri pe muchie de cuțit, în care micile detalii fac diferența. Nimic nu e stabilit dinainte, totul se joacă pe teren.

Mergem în timpul săptămânii până la Craiova. Vii din acea deplasare foarte lungă, apoi imediat la două zile joci cu Dinamo. Jucăm 3 meciuri în 6 zile. Oricum, totul se va decide în Play-Out. Dar și acum sunt importante punctele. Orice punct obținut acum poate să îți ofere mai multă liniște în Play-Out”, a spus Leo Grozavu, conform Sport Total FM.