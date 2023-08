Leo Grozavu, după meciul cu FCSB: Una peste alta, înfrângerea nu poate fi pusă sub semnul îndoielii

Leo Grozavu, antrenorul echipei Poli Iaşi, crede că fotbalul românesc este în picaj, iar ceea ce lipseşte fotbaliştilor noştri este spiritul combativ.

„Se pare că tot noi suntem cei care avem goluri anulate. Asta-i viaţa, nu avem ce face! Trebuia să marcăm altele. Dar trebuie să fim realişti. Am întâlnit o echipă care clar are calitate, cu jucători care au calitate. Una peste alta, înfrângerea nu poate fi pusă sub semnul îndoielii. Noi mai avem mult. În continuare avem probleme. Fotbalul românesc este într-un picaj nesfârşit. Avem jucători care nu înţeleg că trebuie să se sacrifice, să joace cu sufletul. Nu ne mai revenim! Din păcate şi fotbaliştii străini care vin se molipsesc de la noi. Ne lipseşte spiritul de luptă, combativitatea. Despre Buş? Ce încredere pot eu să am într-un jucător care când intră în teren este imobil? Buş trebuia să joace, era pe teren, nu i-am spus să nu joace. Că doar nu l-am marcat eu, l-a marcat Dawa”, a declarat Leo Grozavu la finalul meciului pierdut duminică seara la Bucureşti, cu FCSB, scor 1-2.