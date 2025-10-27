Leo Grozavu e nemuițumit chiar și după ce FC Botoșani a învins Hermannstadt: „Ne-a dezechilibrat, m-a dat peste cap”

Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă.

„Accidentarea umbrește acest rezultat”, susține tehnicianul

Meciul a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.

„A fost și acea accidentare pentru care sunt foarte supărat, ne-a dezechilibrat puțin. M-a dat peste cap.

Un jucător care pentru mine a fost surpriza cea mai plăcută în acest campionat s-a accidentat, sperăm să nu-l pierdem pentru o perioadă foarte lungă de timp. Accidentarea umbrește acest rezultat”, a spus la final antrenorul gazdelor, Leo Grozavu.