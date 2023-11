Leo Grozavu este revoltat înainte de meciul cu CFR Cluj: „Să mi se pună căluș în gură și cătușe pe mâini!”

Nou promovata Poli Iași, aflată pe 12 în Superligă, cu 17p, joacă sâmbătă acasă, cu CFR Cluj, de la ora 18:45, în prima etapă a returului.

„Nicăieri în lumea civilizată nu există așa ceva”, este revoltat Leo Grozavu

Echipa gazdă îl va avea pe bancă pe antrenorul principal Leo Grozavu, care revine după o suspendare de 3 etape. El a fost eliminat în victoria de pe teren propriu cu Sepsi. Meciul s-a jucat pe 19 octombrie, dar a fost restanță din etapa a 7-a.

„Mă bucur că revin pe bancă după 3 meciuri în care nu am fost lăsat să stau. Asta-i România! Numai în România e posibil să fii penalizat de mai multe ori pentru o abatere. Nicăieri în lumea civilizată nu există așa ceva.

E un regulament făcut în mod abuziv, de niște amatori, care nu știu de unde au venit, cum gândesc. Nu se poate să fii suspendat și pentru cumul de cartonașe galbene și, pentru aceeași abatere, am fost suspendat și pentru cartonașul roșu. E strigător la cer! N-am omorât pe nimeni, n-am înjurat pe nimeni”, a spus tehnicianul.

„Să mi se pună căluș în gură și cătușe pe mâini!”, ironizează Leo Grozavu

Grozavu susține că nu a făcut nimic la meciul cu Sepsi. „Arbitrul a venit cu galben de la 30 de metri. Știam că-s suspendat și am zis ‘Lasă-mă, domnule, în pace!’.

Asta a fost tot ce am spus. Când s-a apropiat, mi-a dat direct roșu. Iar în raport a spus că am confruntat arbitrul. Nu știu în ce fel.

Eu am plătit pentru galben, pentru roșu, am fost amendat. Arbitrii nu plătesc niciodată! Să-mi dea și ani de pușcărie! Să mi se pună căluș în gură și cătușe pe mâini!”, a spus el.

Tehnicianul este deranjat și de faptul că antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi, nu este sancționat, deși intră des pe teren, mai ales la golurile marcate de echipa sa.

„Avem un antrenor în România care a depășit de două ori la rând cu 50 de metri spațiul tehnic. Nu i-a spus nimeni nimic! Dacă ești antrenor la Iași sau te cheamă Grozavu, automat ești suspendat.

Dacă te cheamă altfel, nu se mai întâmplă nimic. Sunt vânat! Sunt vulcanic, dar nu am înjurat pe nimeni. Sunt greu de păcălit când ceva e în neregulă. Nu am sărit niciodată calul. Nu am intrat pe teren, nu am luat arbitrii de gât”, a încheiat Grozavu.