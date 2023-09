Leo Grozavu, explicații după egalul cu Botoșani: ”Mi-e greu să spun!”

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în compania formaţiei FC Botoşani, în etapa a noua din Superligă.

La finalul meciului, Leo Grozavu a oferit mai multe declarații.

”Multe greșeli, atât am putut în seara asta. Nu am avut luciditatea necesară să ducem mai multe acțiuni. Ne-am creat niște situații, dar nu am fost atenți în fața porții. Asta e fotbalul și de multe ori nu ai ce face. Atât s-a putut în seara asta.

(n.r. Este un rezultat echitabil) Mi-e greu să spun, probabil că da. Sigur, au avut și ei câteva contraatacuri. Am luat gol din fază fixă, ceea ce este inadmisibil.

Nu neapărat că este mai greu acasă, dar se vede că este. Avem foarte mulți jucători care nu știu ce înseamnă prima ligă. Se simt toate lucrurile noastre.

Una peste alta, nu pot să spun că nu sunt nemulțumit, avem două jocuri fără înfrângere. Se vede că suferim la ritm de joc, eram convins de acest lucru.

Pentru noi orice partidă dificilă, s-a văzut și astăzi. Ne-am precipitat foarte mult în ultima treime, am produs foarte puțin în faza de atac”, a declarat Leo Grozavu.