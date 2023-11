Leo Grozavu își felicită jucătorii după Poli Iași – CFR Cluj 3-3: ”A fost un meci spectaculos”

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 16-a din Superligă. Ieşenii au condus cu 2-0 în minutul 22, clujenii au revenit şi au avut 3-2 la pauză.

Leo Grozavu, tehnicianul principal al moldovenilor, și-a felicitat elevii la sfârșitul partidei și a subliniat că deși au avut jocul în mână, la 2-0, echipa sa a căzut.

”Băieții trebuie felicitați, noi suntem lângă ei să-i încurajăm. Ei fac efort, fac posibile toate aceste minuni pe teren. Ei marchează, ei au primit goluri. Cred că puteam să facem mai mult astăzi, puteam să câștigăm, am avut 2-0, jocul în mână. Apoi am căzut total, s-a făcut 2-3. Am câștigat a doua repriză, 1-0, dar nu a fost de ajuns. A fost un meci spectaculos pentru spectatorii neutri.

Ăștia suntem! Se întâmplă astfel de fenomene și în fotbalul internațional. Trebuie să poți să alergi, să pui suflet, să ai foarte mult creier. Dacă le ai pe toate, joci în Champions League. Dacă nu le ai, joci în prima ligă din România. Suntem o echipă care poate să bată pe oricine, dar să și piardă cu oricine.

Contează câteva clipe care fac diferența. Am primit galben, pentru mine e ok. Ultima dată am primit roșu nejustificat. Sunt un antrenor care trăiește la intensitate maximă, asta e. Eu cred că antrenorii trebuie să stea pe bancă. Normal, dacă depășesc limita, plătesc. Dar nu e în regulă să se facă exces de zel”, a spus Leo Grozavu după meci.