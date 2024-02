Leo Grozavu, nemulțumit după meciul cu FC Voluntari: ”Nu am văzut la Iași meciuri de Liga Campionilor”

Meciul dintre Poli Iași și FC Voluntari s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa cu numărul 25 din SuperLiga României.

Leo Grozavu, antrenorul echipei Poli Iași, s-a declarat dezamăgit de starea gazonului. De asemenea, tehnicianul a spus că elevii săi vor fi mai pragmatici în următoarele partide.

”Nu am făcut o partidă extraordinară, a fost un joc de luptă, pe un teren care nu îți permite să faci prea multe, destul de greu, nu ne-a mers construcția, dar asta este mergem înainte. Meci urât, dar am văzut și meciuri mai urâte.

Lumea are pretenții să jucăm frumos, au fost momente când am jucat și frumos. Căutați-i pe alții cu jocul frumos, noi vom încerca să fim mai pragmatici. Să joci în ianuarie sau februarie în România, din punctul meu de vedere nu e fotbal, e o luptă surdă, am văzut și aseară un alt meci, tot la fel, o echipă luptă împotriva celeilalte. La final, una poate fi mai norocoasă sau mai puțin norocoasă. Dacă vom face mai mult pentru a avea fotbal de calitate, mă refer la infrastructură, probabil vom găsi, trebuie multe lucruri, este o discuție lungă.

Ăștia suntem la momentul ăsta, trebuie să mergem înainte și vom vedea. Nu știu dacă este normal, dar suporterii sunt supărați, ne dorim să facem mai mult, câteodată ne iese, câteodată nu, dar nu îmi aduc aminte să fi văzut la Iași meciuri de Liga Campionilor. Trebuie să fie mai răbdători, pe alte stadioane suporterii își încurajează echipa. Noi suntem cei mai nemulțumiți, dar nu putem să dăm de fiecare dată ce își dorește unul sau altul.

E un joc de fotbal în care joacă două echipe. Una câștigă, cealaltă pierde. Azi s-a terminat la egalitate, mai sunt etape, apoi totul se va decide la play-out, atunci va fi adevăratul campionat.

Toate echipele au program greu. Nu este vreo echipă care să spună ’Jucăm cu Iașiul, am câștigat meciul dinainte’ sau ’Jucăm cu FCSB, am pierdut dinainte’. E un campionat disputat”, a spus Leo Grozavu la finalul partidei.