Leo Grozavu, reacție după ce a învins-o pe U Cluj: „A contat că am jucat două reprize în două zile!”

Poli Iași a câștigat pe terenul lui U Cluj (2-0). Meciul a fost reluat din minutul 54, după ce inițial partida a fost oprită duminică din cauza ploii torențiale.

Leo Grozavu a vorbit după meci. Iată reacția tehnicianului trupei moldave.

„A contat că am jucat două reprize în două zile!”

„Felicitări băieților pentru modul în care ne-am prezentat. Ieri (n.r. – duminică) am fost mai apatici. Le-am spus că pot face lucrurile mai bine. Am făcut și greșeli inerente, mai avem mult până să fim o echipă grea.

S-au făcut analize. Știam la ce să ne așteptăm. Au fost momente când puteam să fim dezechilibrați. Sistemul defensiv a fost pus la punct. Am avut două momente inspirate. Roman e un jucător de execuție.

Am reușit să-i blocăm de sus. A contat că noi am intrat cu o echipă proaspătă. A contat că am jucat două reprize în două zile. Au fost mai multe lucruri care ne-au avantajat”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Digi Sport.