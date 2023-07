Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu CFR Cluj: „Așteptam cu totul altceva!”

Poli Iași, campioana Ligii 2 din sezonul trecut, a pierdut în prima etapă din Liga 1. Echipa moldavă a cedat pe terenul celor de la CFR Cluj (0-2).

Leo Grozavu, tehnicianul ieșenilor, a oferit o primă reacție după eșecul cu ardelenii. Iată ce a spus.

„Așteptam cu totul altceva!”

„Nu ne putem prezenta la meciuri să nu vrem, dar la fotbal nu e cu cine vrea, e cu cine poate. Noi în momentul ăsta am putut foarte puțin. Naivitate de echipă mică. Sper să fie un semnal de alarmă chiar dacă am jucat cu campioana din ultimii cinci ani. O să discutăm cu conducerea, o să analizăm ce ne lipsește. Nu aș vrea să discut acum, la cald. Marea majoritate sunt jucători fie români, fie jucători care au fost cu noi și anul trecut.

Așteptam cu totul altceva. Au ani suficienți în spate, fotbalul nu e diferit la liga a treia, liga a doua, față de liga 1. Blocajul ăsta mental arată că suntem mititei. Le-am și spus că a început campionatul în prima ligă. Trebuie ne debarasăm de haina ligii a doua. Am așteptat foarte multe de la jucătorii pe care i-am introdus la început. Și de la cei de pe bancă am așteptat altceva, dar nu facem o tragedie. Am întâlnit o echipă experimentată, dar nu ne-a surprins prin altceva, doar prin experiență”, a declarat Leo Grozavu, pentru Digi Sport.