Leo Grozavu, reacție „la rece” după ce a învins Rapidul: „Am câștigat, nimic special!”

Poli Iași a bifat un succes răsunător sâmbătă seară. Moldovenii au învins Rapidul cu scorul de 3-1.

Leo Grozavu a oferit o reacție „la rece”. Tehnicianul a comentat rezultatul la o zi după meciul contra giuleștenilor.

„Am câștigat, nimic special!”

„Nu sunt toate nopțile la fel, dar și de data aceasta a fost destul de agitată. Am ajuns târziu acasă. Am revăzut meciul acasă, am câștigat, nimic special. Am devenit mai așezat, nu găsesc doar partea goală a paharului, o văd și pe cea plină.

Nu se pune problema (n.r. de demitere). Se mai strigă demisia. Mi s-a strigat la o echipă când am câștigat un meci cu 6-2. (n.r. despre schimbarea lui Sergiu Buș) El era supărat, dar mie mi s-a părut că scăzuse ca intensitate. Era jocul în desfășurare. La final mi-a zis: ‘Mister am vrut să te tachinez’.

Eu am o relație extraordinară cu jucătorii. Suntem la fotbal, ne permitem între bărbați. Nu mă supăr pe jucătorii care au reacție în teren. Și eu am fost jucător. Eu nu am nicio problemă cu astfel de jucători.”, a spus Leo Grozavu, conform Digi Sport.

„Cei care retrogradează trebuie să o ia de la capăt!”

„(n.r. despre lupta la retrogradare) Ar fi culmea să vrea cineva să retrogradeze. E normal să fie un campionat echilibrat. Noi le privim așa prăpăstios. Hamburg e retrogradată de câțiva ani și joacă cu stadionul plin an de an. Cei care retrogradează trebuie să o ia de la capăt”, a mai spus antrenorul român, conform sursei menționate.