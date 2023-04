Leo Grozavu și-a desființat elevii după remiza cu CSA Steaua: „Sunt nemulțumit de modul cum ne-am prezentat!”

Poli Iași a plecat doar cu un singur punct din deplasarea cu CSA Steaua. Cele două au înregistrat o remiză (2-2).

Leo Grozavu, tehnicianul ieșenilor, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a avut de reproșat.

„Sunt nemulțumit de modul cum ne-am prezentat!”

„Puțin spus ciudat. A fost frumos ca și număr de goluri, dar modest ca exprimare. Eu sunt nemulțumit de modul cum ne-am prezentat, dar contează punctele cel mai mult, mai puțin ce rămâne pentru viitor. Avem niște motive obiective sau subiective, depinde cum privești.

Și pentru mine este inexplicabil când, după ce ai 1-0 și poți controla jocul fără niciun fel de problemă, pici total, cedezi inițiativa, începi să te sperii. Dacă nici portarul, care trebuia să fie cel mai liniștit om de pe teren, nu face efort și intră în fibrilații…

Vom încerca să avem o discuție, să reglăm anumite lucruri, dar am făcut o partidă modestă și am scos un punct. E unul din paradoxurile fotbalului, am marcat două goluri și suntem pe primul loc. Nu prea sunt multe plusuri.

I-am urmărit și cu Oțelul, au jucat acasă, o echipă cu mult entuziasm. La Liga 2, atitudinea poate fi făcută și la atitudine, ne-au depășit azi la acest capitol, au căpătat curaj, au câștigat multe dueluri, ne-au bătut clar aici și așa s-a făcut diferența.

Avem un avantaj, o echipă cu experiență trebuie să-l gestioneze, dar pentru mine personal, nu ăsta este scopul, vreau să creăm jucători de calitate, care să crească în valoare.

Nu doar un rezultat poate să schimbe impresia, fotbalul românesc are nevoie de altceva, nu doar de rezultate. Eu cred că mai întâi trebuie să construim și apoi să ne uităm și la rezultate, să nu ne amăgim cu rezultate și să construim mai puțin”, a fost reacția lui Leo Grozavu, după remiza cu CSA Steaua.