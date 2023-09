Leo Grozavu, supărat după meciul cu FC Voluntari: ”E foarte greu să joci în asemenea condiții”

Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Voluntari, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Leo Grozavu a oferit mai multe declarații la sfârșitul partidei și a declarat că este nemulțumit de condițiile atmosferice în care s-a jucat meciul.

”Există miză, puncte. Echipe care își doresc în fiecare partidă să scoată maxim, așa cum am fost și noi astăzi. Felicitările le merită băieții.

Chiar dacă e finalul lunii septembrie, încă e foarte cald. E foarte greu să joci în asemenea condiții, la asemenea ore. E bine că am reușit să câștigăm”, a spus Leo Grozavu.

”De fiecare dată la fotbal e nevoie de șansă. În prima repriză am controlat jocul în multe momente, am fost echipa mai periculoasă. Am luat gol la prima fază mai articulată a gazdelor. De acolo ne-am bulversat puțin. Am avut momente de dezechilbru. Însă, am reușit să ne echilibrăm, chiar am reușit să marcăm în finalul primei reprize.

A doua repriză am alternat unele momente bune cu unele momente foarte modeste, totul culminând cu acel penalty. Există oboseală. La fotbal e nevoie să alergi. E nevoie de alergare, de luptă, de sacrificiu, apoi îți pui în valoare calitățile tehnice”, a mai spus Leo Grozavu.

”Ne descurcăm mai bine în deplasare, asta o spun rezultatele. Avem 3 victorii în deplasare și doar un punct pe teren propriu. Am întâlnit în prima parte a turului echipe grele, ne-a fost dificil. În deplasare avem mai puțină presiune.

O să avem în continuare meciuri dificile, împotriva unor echipe cu experiență. Petrolul este următorul adversar, după FC U 1948 Craiova, Rapid”, a conchis Leo Grozavu.

Ilfovenii au ratat un penalty şi au avut două goluri anulate.

Poli Iaşi s-a impus cu 2-1 şi are 10 puncte, ocupând locul 12 în clasament. FC Voluntari este pe locul 13, tot cu zece puncte.