Leo Grozavu surprinde! Ce a spus după eșecul cu Rapid: „Nu am ce să le reproșez băieților ca atitutudine!”

Poli Iași a pierdut vineri seară pe terenul Rapidului. Trupa moldavă a cedat în fața giuleștenilor (2-3).

Se pare că Leo Grozavu nu a fost dezamăgit, în ciuda celor 3 puncte pierdute. Iată ce a spus antrenorul despre elevii săi.

„Nu am ce să le reproșez băieților ca atitutudine!”

„Am avut în teren o echipă care s-a bătut pentru fiecare minge. A fost o luptă crâncenă, câștigată de echipa mai experimentată, care a știut să ne exploateze în anumite momente.

Nu am ce să le reproșez băieților ca atitutudine. Sigur, facem greșeli care sunt inerente. Îi felicit pentru modul în care s-au angajat, s-au bătut.

Am jucat împtotriva Rapidului care a zdrobit multe echipe pe teren propriu. Am venit cu speranțe că putem să facem mai mult. Am avut șansă să egalăm chiar și la scorul de 3-2 pentru adversari.

(n.r. de ce nu ați obținut niciun punct în Giulești?) Pentru că adversarii au înscris un gol mai mult decât noi, au fost mai inspirați ca noi, mai experimentați ca noi în momentele cheie. Victoria Rapidului este una meritată, dar cu mai multă atenție puteam obține un punct”, a spus Leo Grozavu, după eșecul cu Rapid.