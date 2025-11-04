Leo Grozavu vrea să rămână pe primul loc: „Nu trebuie să ne oprim aici”

Petrolul Ploieşti şi FC Botoşani au remizat, 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Leo Grozavu a tras concluziile unui tur de sezon regular de vis, pe care cei de la Botoşani l-au terminat pe primul loc.

”Sunt puţin supărat pentru că au fost câteva momente în joc în care fazele au fost diferit interpretate. Nu e în regulă. Dacă într-o parte se dă o decizie şi în partea cealaltă ar trebui să fie la fel. Îmi pare rău pentru Horică. Îmi place stilul lui, cu joc lăsat liber, dar a interpretat nişte faze total anapoda. Probabil nu a prins cea mai bună seară. Am luat un punct.

Nu e foarte mult, dar nici puţin. Am întâlnit o echipă pe val. Au fost multe dueluri, una peste alta, trebuie să ne mulţumim cu un punct.

Campioni de toamnă-iarnă. Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puţine goluri primite. Nişte lucruri foarte bune pentru o echipă ca Botoşani. Nu trebuie să ne oprim aici. Nu primim premiu după 15 etape. Trebuie să fim la fel de conectaţi. Să facem cât mai mult. Nu se schimbă nimic.

Ce pot să vă spun? Nu e uşor să-i ţin cu picioarele cu pământ, dar de aceea sunt pus aici. Nu visează, sunt realişti. Nu avem cum să visăm după 15 etape. La cupe europene te gândeşti după 39 de etape. Depinde şi unde ajungi: în play-off sau în play-out. Avem un obiectiv, putem să-l realizăm mai repede dacă menţinem comportamentul”, a spus Grozavu, la flash-interviu.