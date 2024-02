Leo Grozavu vrea să scape de cartonașul roșu pe care l-a primit de la Horațiu Feșnic

Leo Grozavu riscă să rateze ultimele meciuri rămase din sezonul regular, după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu FCU Craiova 1948. Președintele Politehnicii Iași, Cornel Șfaițer spune că Leo Grozavu nu l-a bruscat pe arbitrul Horațiu Feșnic.

„Leo e la Comisii pentru că a dorit să meargă și am fost de acord să meargă. Să se apere în primul rând pentru că îl cunosc când greșește, cred că este la a patra eliminare a domnului Feșnic. Ați văzut ce discurs a fost, în câteva secunde nu se pot întâmpla minuni.

Trebuie să spui vorbe prea grele să jignești pe cineva în trei secunde, ați văzut imaginile. Până la urmă este antrenorul nostru, de asta este plătit să avem antrenor pe banca, să dea indicații. Suntem la un sport de echipă, nu suntem la șah sau alt sport.

Este roșu direct și cred că nu se pune problema, vom vedea. Este un joc important cu Dinamo și îmi doream să fie Leo pe bancă. Îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul acesta, este un moment greu și al nostru. Toată lumea are nevoie de antrenori pe bancă, să conducă echipa, să îi pună calitățiile în valoare.

Suntem într-o luptă ca niciodată, trebuie să avem brigăzi competente, cu experiență, să fie imparțiale și să nu mai avem parte de asemenea discuții vizavi de arbitraj. Am fost printre cei mai vocali și am dorit arbitrajul VAR, chiar am susținut.

Cu o tehnologie în plus și o echipă de arbitri, să se susțină unul pe altul și să nu mai avem probleme de arbitraj. Asta cred că își doresc toți conducătorii din fotbalul românesc, nu numai Politehnica Iași.

Mie mi-a plăcut la debutul lui în SuperLiga, chiar l-am admirat. Este un arbitru cu o carieră în față și cred că are nevoie să fie mult mai concentrat, echilibrat și să facă jocuri bune în campionatul nostru și să aibă parte de jocuri mult mai des în Europa.

Leo nu își amintește, poate este ceva personal. La Botoșani îmi aduc aminte la meciul cu Dinamo, acum 10 a fost prima dată. Îmi aduc aminte că a venit lângă mine și sunt 10 ani de atunci. La Botoșani a avut parte de două eliminări și una la Sepsi, cred că este a patra.

Vedem în fața Comisiei ce se întâmplă, roșu e luat. Leo nu înjură arbitrii, să îi întrebați pe toți arbitrii. Proteste, a avut de reproșat Horațiu că nu a dat bună ziua. Sunt prea sensibili, s-au întâmplat lucrurile în câteva secunde. Ar fi trebuit să se întâmple ceva prea grav ca să scoți roșul direct”, a spus Sfaițer, potrivit Fanatik.ro.