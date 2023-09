Leo Messi, de neoprit! A marcat un eurogol pentru Argentina și a atins două borne importante

Argentina s-a impus la limită în fața Ecuadorului, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Messi își continua forma sportivă de excepție, iar starul celor de la Inter Miami a reușit să iasă în evidență și la echipa națională. Campionul mondial de anul trecut a marcat unicul gol al partidei cu Ecuador, în minutul 78, grație unei execuții frumoase din lovitură liberă, la care portarul advers nu a avut replică.

În urma acestui gol, Leo Messi a atins două borne importante: l-a egalat pe Luis Suarez la numărul de goluri marcate în preliminariile Cupei Mondiale (29 de reușite) și l-a egalat pe David Beckham la numărul de lovituri libere transformate în goluri (65 de goluri din lovituri libere).

🎖️New records set by Leo Messi after scoring against Ecuador:

-Equalled Luis Suarez record for most goals in Worldcup qualifiers(29).

-Equalled David Beckham in freekicks (65).

🐐🇦🇷#Messi𓃵 #Argentina #GOAT𓃵 #ArgentinavsEcuadorpic.twitter.com/iXyyGWuLgG

— Sportsbuzz+ 𝕏 (@sportsbuzzplus) September 8, 2023