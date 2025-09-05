Leo Messi, declarație bombă: „Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială”

Lionel Messi (36 de ani) a fost integralist în meciul Argentina – Venezuela, scor 3-0, din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Fotbalistul lui Inter Miami a vorbit despre șansele de a participa la turneul final de anul viitor. Dacă unii deja își imaginau cum Messi va încerca să-și apere trofeul alături de colegi, în realitate șansele nu sunt atât de mari, așa cum a declarat însuși căpitanul campioanei.

„Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială. Cel mai logic ar fi să nu prind turneul final. Dar momentan sunt aici, cu speranță și motivație. Dar trebuie să o iau zi cu zi, meci cu meci.

Anul ăsta am jucat multe meciuri. Din fericire, am putut juca din trei în trei zile. Zi de zi încerc să mă simt bine, dar, mai presus de toate, să rămân sincer în legătură cu mine.

Dacă mă simt bine, mă voi bucura de fotbal. Dacă nu, aș prefera să nu fiu acolo”, a spus Messi, citat de cotidianul spaniol AS.