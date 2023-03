Leo Strizu continuă războiul cu conducerea FCSB-ului: „Nu contează ce vrea sau ce nu vrea!”

FCSB trece printr-o perioadă plină de tensiune. Demisia lui Leo Strizu a provocat un adevărat val de reacții.

Se pare că tehnicianul cu licență PRO a vorbit din nou despre conducerea clubului bucureștean. Iată ce a spus.

„Nu contează ce vrea sau ce nu vrea Meme!”

„Totul a decurs foarte normal până când, peste capul lui Meme, decizia lui Gigi… Aici vreau să spun că eu eram în cadrul clubului, nu a venit Teia să-i spună ”vezi că îl aduc eu pe Strizu de pe stradă”…

Și atunci s-a luat decizia asta. Eu am venit la echipa mare cu o contribuție infimă. Nu am discutat cu nimeni înainte ce am de făcut. Meme-ul nu are nevoie… În ceea ce impune el la ora actuală, genul cum și-a trasat linia să conducă acea cazemată din Berceni, nu avea nevoie de Strizu.

În fața lui Gigi, nu contează ce vrea sau ce nu vrea Meme-ul. Această consultare despre care aveți voi vreo idee nu există! Eu am cunoscut și toată lumea de aici știe ce înseamnă să fii președinte de club. Mitică, Romică, Jean Pădureanu… Aveau un cuvânt de spus, era alta situația.”, a declarat Leo Strizu, pentru Fanatik.ro.